РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. Отложенный из-за пандемии футбольный сезон стартует в подмосковных Люберцах 3 августа, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Уже завтра (3 августа - ред.) в городском округе Люберцы стартует футбольный сезон! Его начало перенесли на август из-за ситуации с коронавирусом», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии старта сезона прошла товарищеская встреча юношеских команд ФК «Балятино» из поселка Октябрьский и ФК «Электрон» из Краскова. Встречу на малом поле стадиона «Торпедо» открыл глава муниципалитета. Матч прошел в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

«Восьмого августа ждем первую домашнюю игру нашей команды ФК «Торпедо» с ФК «Звягино» из Пушкинского округа. Спорт возвращается в нашу жизнь! Люберцы – территория спорта», - заключил Ружицкий.