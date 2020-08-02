РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 авг. В Домодедовском ЗАГС зарегистрировали 700-ю пару молодоженов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«В Домодедовском ЗАГС зарегистрирована 700-ая пара молодоженов. «Юбилейной» парой стали Андрей и Элина», - говорится в сообщении.

Вместе со свидетельством о заключении брака новобрачным вручили поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.