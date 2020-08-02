РИАМО - 2 авг. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие московского транспорта.

«Высоко ценю наше сотрудничество в развитии Московского транспорта. Мегапроекты - МЦД и МЦК - сделали жизнь миллионов москвичей намного комфортнее, дали мощный импульс развитию экономики региона», - написал Собянин в Instagram.

Он добавил, что совместными усилиями власти и железнодорожники смогут сделать еще много важного и полезного для Москвы.

Столичный градоначальник также пожелал работникам железнодорожной отрасли крепкого здоровья, успехов и благополучия.

День железнодорожника отмечается в России ежегодно в первое воскресенье августа.