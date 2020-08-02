РИАМО - 2 авг. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие московского транспорта.
«Высоко ценю наше сотрудничество в развитии Московского транспорта. Мегапроекты - МЦД и МЦК - сделали жизнь миллионов москвичей намного комфортнее, дали мощный импульс развитию экономики региона», - написал Собянин в Instagram.
Он добавил, что совместными усилиями власти и железнодорожники смогут сделать еще много важного и полезного для Москвы.
Столичный градоначальник также пожелал работникам железнодорожной отрасли крепкого здоровья, успехов и благополучия.
День железнодорожника отмечается в России ежегодно в первое воскресенье августа.
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Дорогие друзья железнодорожники, поздравляю вас с профессиональным праздником! Высоко ценю наше сотрудничество в развитии Московского транспорта. Мегапроекты - #МЦД и #МЦК - сделали жизнь миллионов москвичей намного комфортнее, дали мощный импульс развитию экономики региона. Вместе мы сделаем еще много важного и полезного для города. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!
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