РИАМО - 2 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск России с 90-летием ВДВ и пожелал им благополучия и успехов.
Он подчеркнул, что россияне гордятся подвигами солдат и офицеров десантных войск, которые в самых сложных условиях всегда проявляли отвагу, личное мужество и высочайший профессионализм.
Он пожелал всем, кто посвятил свою жизнь Воздушно-десантным войскам, праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе.
День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2020 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии