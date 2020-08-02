РИАМО - 2 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск России с 90-летием ВДВ и пожелал им благополучия и успехов.

«Крылатая пехота» по праву считается элитой Вооруженных Сил России. Воины-десантники были и остаются на переднем крае защиты Отечества, всегда с честью выполняют свой долг в горячих точках и в составе миротворческих миссий. И сегодня они решают важнейшие задачи по укреплению обороноспособности страны, демонстрируют беззаветную преданность Родине», - сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что россияне гордятся подвигами солдат и офицеров десантных войск, которые в самых сложных условиях всегда проявляли отвагу, личное мужество и высочайший профессионализм.

«Нынешнее поколение воинов-десантников достойно продолжает славные традиции своих предшественников. В этом им активно помогают ветераны ВДВ, которые по-прежнему остаются в строю, щедро делятся богатым опытом и знаниями с молодыми защитниками Отечества», - добавил парламентарий.

Он пожелал всем, кто посвятил свою жизнь Воздушно-десантным войскам, праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе.

День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2020 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет.