РИАМО - 2 авг. С начала года 32 тысячи московских учащихся с пятого по девятый классы посетили уроки технологии, которые прошли на базе 50 городских колледжей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Занятия проводили по 22 направлениям в лабораториях с инновационным и высокотехнологичным оборудованием.

«Уроки технологии в колледже в первую очередь направлены на практику, изучение того, что точно пригодится в реальной жизни», — сказала преподаватель специальных дисциплин колледжа железнодорожного и городского транспорта Ирина Шаби.

Уроки технологии в московских колледжах проводятся с 2016 года в рамках проекта «Юные мастера». При подготовке к занятиям педагоги пользуются материалами библиотеки «Московской электронной школы».