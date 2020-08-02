РИАМО - 2 авг. Наибольшей популярностью среди соискателей пользуются сферы розничной и оптовой торговли, а также административная деятельность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В топ-5 вакансий, предлагаемых работодателями, вошли продавец-консультант в крупных розничных сетях, консультант-продавец онлайн-продаж, менеджер по логистике, монтажник и программист.
Сотрудники центра занятости принимают заявления в 50 офисах «Мои документы». Соискателям помогут подобрать вакансию из базы данных и составить резюме. Также посетителям центра могут дать направление на бесплатную переквалификацию и профобучение.
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