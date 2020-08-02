РИАМО - 2 авг. Наибольшей популярностью среди соискателей пользуются сферы розничной и оптовой торговли, а также административная деятельность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В пятерку самых популярных вакансий среди соискателей центра «Моя работа» входит продавец-консультант в торговом центре, менеджер оптовой торговли, администратор в салоне красоты, фитнес-клубе, ресторане, гостинице, офис-менеджер и технолог», - сказал представитель пресс-службы департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

В топ-5 вакансий, предлагаемых работодателями, вошли продавец-консультант в крупных розничных сетях, консультант-продавец онлайн-продаж, менеджер по логистике, монтажник и программист.

Сотрудники центра занятости принимают заявления в 50 офисах «Мои документы». Соискателям помогут подобрать вакансию из базы данных и составить резюме. Также посетителям центра могут дать направление на бесплатную переквалификацию и профобучение.