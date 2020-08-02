РИАМО - 2 авг. Отказ от маски в людных местах и самолечение можно назвать самыми серьезными ошибками в поведении людей во время пандемии коронавируса, сообщил главный кардиолог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов.

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, — носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции. У нас в стране сейчас заболеваемость Covid-19 в целом хоть и снижается, но медленно. Во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты», — сказал Бойцов в интервью kp.ru.

Он отметил, что ношение маски – это знак уважения к обществу. Люди с выраженной сердечной или дыхательной недостаточностью могут испытывать проблемы с доступом воздуха через маску, но такие тяжелобольные люди обычно находятся дома и не выходят на улицу.

«Все остальные, кто заявляет о невозможности носить маску из-за «тяжелых проблем» с доступом воздуха, просто ищут себе оправдания. На самом деле, такие трудности субъективны, надуманны, словом, психологического характера, а не физиологического», — подчеркнул Бойцов.

Академик также предупредил об опасности самолечения антикоагулянтами. Без назначения врача они могут вызвать желудочно-кишечное кровотечение и геморрагический инсульт. При лечении коронавирусной инфекции эти препараты назначаются с учетом возраста пациента, функции почек, уровня артериального давления и других важных факторов.

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Текстовая трансляция

2 АВГУСТА

- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:

«Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим такой бурный рост (числа зараженных – ред.)? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.

- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.

- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента

- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.