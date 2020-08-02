РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась почти двухкилометровая пробка в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса на 11:40, на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около двух километров. Движение затруднено от автобусной останови «50-й километр» до остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет около 15 километров в час.

Также движение затруднено на улице Кирова, проспекте Ленина и Большой Серпуховской улице.