РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. При пожаре в частном доме на проспекте Ленина в Подольске пострадала женщина, она получила травму руки, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Пожар в частном доме на проспекте Ленина в Подольске произошел 1 августа, сообщение о нем поступило в 17:35. Его ликвидировали в 19:06. В результате возгорания пострадала женщина.

«При пожаре в частном доме в Подольске пострадала женщина. Она получила травму руки. В результате пожара частный дом №54/10 обгорел на площади 42 квадратных метра. Температурой был поврежден соседний дом №52: обгорела кровля, оплавились стеклопакеты. Проведено контрольное вскрытие гипсокартона на мансарде», - сказал собеседник агентства.