РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. В парке Талалихина в Подольске отменили в воскресенье утреннее занятие йогой из-за дождя, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья! 2 августа мы вынуждены отменить утреннюю йогу в парке Талалихина. Очень сыро и холодно. Ближайшее занятие в парке состоится в воскресенье, 9 августа в 10:00», - говорится в сообщении.

Проводить занятие будет Елена Игнатова. Вход свободный. Принять участие могут все желающие.