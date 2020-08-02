РИАМО - 2 авг. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и отметил их вклад в развитие Вооруженных сил страны, сообщает Газета.ru.

«Убежден, вы никогда не подведете, будете твердо стоять на страже интересов Родины, вносить значимый вклад в развитие Вооруженных сил России, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны», — отмечается в поздравительном послании Путина.

Глава государства отметил, что современное поколение солдат достойно продолжает ратные и патриотические традиции, сложившиеся в Воздушно-десантных войсках, чтит законы братства и идет на выручку в тяжелых нештатных ситуациях.

Кроме того, Путин поблагодарил героев-десантников, ветеранов Великой Отечественной войны.

В этом году в России отмечается 90 лет с момента создания Воздушно-десантных войск.