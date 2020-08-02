РИАМО - 2 авг. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении порядка оформления пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает Газета.ru.

«С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — отмечается в материале.

С ноября сведения об алиментах госорганы будут получать сами.

С 1 июня по указу президента Владимира Путина малообеспеченным российским семьям ежемесячно выплачивают пособие на детей от трех до семи лет.