РИАМО - 2 авг. После прохождения пика пандемии коронавирусной инфекции в Подмосковье необходимо активно восстанавливать сферу услуг для удовлетворения потребностей большого числа приезжающих в регион туристов, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из-за распространения коронавируса в Подмосковье действовали ограничения на работу объектов сферы услуг.

«У нас 26% (ВРП – ред.) составляет торговля, она пострадала. <…> Поэтому задача сейчас сферу услуг наращивать, особенно в малых и больших городах. Поэтому мы акцент делаем на благоустройство, на гостиницы. У нас существует специальная программа, специально инвесторов ищем», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В Московской области насчитывается более 800 гостиниц, санаториев и домов отдыха, свыше 46 тысяч торговых объектов. После снятия антикоронавирусных ограничений в регионе открылись кафе и рестораны.

Несмотря на то, что пандемия ударила по туристической сфере, за 2020 год в Подмосковье ожидают как минимум 12 миллионов туристов.

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2 АВГУСТА

- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:

«Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим такой бурный рост (числа зараженных – ред.)? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.

- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.

- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента

- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.