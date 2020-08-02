РИАМО - 2 авг. В Москве завершилась первая волна пандемии коронавирусной инфекции, вторая волна в российской столице маловероятна, сообщил в воскресенье мэр города Сергей Собянин.

«Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим такой бурный рост (числа зараженных – ред.)? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что Москва уже пережила первую волну пандемии Covid-19, о чем говорит статистика заболеваемости.

За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусом, суточный прирост инфицированных оказался на 4,3% меньше, чем неделю назад. Всего с начала пандемии в российской столице зафиксировали 242 713 случаев инфицирования Covid-19.

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Текстовая трансляция

2 АВГУСТА

- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:

«Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим такой бурный рост (числа зараженных – ред.)? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.

- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.

- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента

- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.