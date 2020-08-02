РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Один человек пострадал при пожаре в одном из частных домов на проспекте Ленина в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 1 августа в 17:35 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица проспект Ленина, дом 52. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В 19:06 огнеборцы ликвидировали возгорание.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.