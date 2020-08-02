РИАМО - 2 авг. За прошедшие сутки в Москве выявили 664 новых случая коронавирусной инфекции, суточный прирост больных оказался на 4,3% меньше, чем неделю назад, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«59,8% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 23,3% – от 46 до 65 лет, 6,9% - от 66 до 79 лет, еще 2,6% – старше 80 лет», — отмечается в материале.

Кроме того, 7,4% новых Covid-пациентов в Москве составили дети.

Все пациенты и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.

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2 АВГУСТА

- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:

«Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим такой бурный рост (числа зараженных – ред.)? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.

- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.

- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента

- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.