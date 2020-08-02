РИАМО - 2 авг. Менее чем за год на Московских центральных диаметрах (МЦД) открыли 13 новых и обновленных станций с современными лифтами и эскалаторами, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Меньше чем за год запустили 13 новых и обновленных станций. По сути дела, это вокзалы. Современные вокзалы с лифтами, эскалаторами, полностью закрытые от непогоды. На этих двух МЦД еще 14 платформ и новых станций», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что к открытию готовится обновленная станция «Подольск».

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что открытие современных станций МЦД сокращает число пробок на дорогах региона и делает жизнь в Подмосковье комфортнее.

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