РИАМО - 2 авг. За сутки в Подмосковье после прохождения лечения выздоровел 201 пациент с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии областные врачи вылечили более 47 тысяч человек, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

«В Московской области еще 201 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 027 заболевших», — отмечается в материале.

В Подмосковье проводятся ИФА-исследования жителей на антитела к коронавирусу, сделано уже 270 тысяч тестов. У 20,5% обследованных выявили иммунитет к Covid-19.

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2 АВГУСТА

- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:

«Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим такой бурный рост (числа зараженных – ред.)? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.

- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.

- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента

- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.