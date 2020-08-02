РИАМО - 2 авг. За сутки в Подмосковье после прохождения лечения выздоровел 201 пациент с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии областные врачи вылечили более 47 тысяч человек, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.
В Подмосковье проводятся ИФА-исследования жителей на антитела к коронавирусу, сделано уже 270 тысяч тестов. У 20,5% обследованных выявили иммунитет к Covid-19.
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2 АВГУСТА
- Мэр Москвы Сергей Собянин о возможности второй волны коронавируса:
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось на 4,3% меньше, чем неделю назад. С начала пандемии в Москве зафиксировали 242 713 случаев заражения коронавирусом.
- Еще 201 пациент с Covid‑19 выздоровел в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе вылечили свыше 47 тысяч пациентов.
- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента
- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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