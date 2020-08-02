РИАМО - 2 авг. За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

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2 АВГУСТА

- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента

- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.