РИАМО - 2 авг. За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.
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2 АВГУСТА
- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента
- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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