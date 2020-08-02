РИАМО - 2 авг. Полигон «Ядрово» в Волоколамском округе планируют закрыть в декабре, на рекультивацию полигонов в Подмосковье выделены большие средства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уже сейчас там практически нет мусора. На 15 декабря он (полигон – ред.) окончательно закроется. Все свалки Подмосковья мы закрываем практически 1 января. Следующий этап – это рекультивация», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на уборку полигонов и их дальнейшую рекультивацию были выделены огромные средства.

Работы по рекультивации мусорных полигонов в Московской области начались в 2017 году. В регионе уже рекультивировали 12 полигонов.

С 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. Для смешанных отходов на контейнерных площадках поставлены серые баки, для бумаги, металла, картона и пластика – синие баки.