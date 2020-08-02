РИАМО - 2 авг. Автомобиль врезался в пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенном месте в 5-м Донском проезде, пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла поздно вечером 1 августа.

«В 5-м Донском проезде, 23, произошло ДТП — машина наехала на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали два человека. Один из них – 9-летний ребенок, который был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей спины.

Вторая пострадавшая – женщина, которая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, тупой травмой груди, ушибом легких, переломами нижней челюсти и лицевого черепа. Пострадавшая впала в кому.