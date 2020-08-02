РИАМО - 2 авг. В столице после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 761 пациент», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия инфекции проводятся специальные исследования. Пациенты, которым после выписки нужно остаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшим также предлагают стать донорами плазмы. Кроме того, вылечившиеся после коронавируса могут стать социальными волонтерами, помогать тем, кто проходит лечение дома.

Для того, чтобы сдать плазму или стать социальным волонтером, нужно позвонить по номеру 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

2 АВГУСТА

- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента

- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.