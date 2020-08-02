РИАМО - 2 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье наблюдается повышенный спрос на покупку и строительство частных домов, также губернатор отметил, что после пандемии в регионе важно наращивать сферу услуг.

«За это лето Подмосковье, конечно, выросло. <...> Повышенный спрос на покупку и строительство причем частных домов, индивидуально-жилищное строительство у нас занимает ровно 50%», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что после пандемии коронавируса важно наращивать сферу услуг в Подмосковье.

Ранее у жителей Подмосковья появилась возможность перевести свой садовый дом в статус жилого в один клик, новый сервис запущен на портале госуслуг Московской области.

Признание садового дома жилым даст возможность дачникам прописаться на своем участке, обратиться за имущественным налоговым вычетом, а также оформить кредит под более низкий процент.