РИАМО - 2 авг. В Москве и Подмосковье в День Воздушно-десантных войск прогнозируется кратковременный дождь, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 19-21 градус, по области — 17-22 градуса», - говорится в сообщении.

Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 55%.

В Московском регионе сохранится умеренно прохладная погода, уменьшится влажность, атмосферное давление будет слабо расти и фон его останется пониженным.