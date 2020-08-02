РИАМО - 2 авг. В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб Москвы по коронавирусу.

За весь период эпидемии в городе жертвами Covid-19 стали 4 485 человек.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — отмечается в материале.

Для профилактики коронавируса необходимо носить маски и перчатки в общественных местах мегаполиса.

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2 АВГУСТА

- За минувшие сутки в Москве выявили 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- В Москве после лечения коронавирусной инфекции выздоровел еще 761 человек, за весь период выздоровели 181 342 пациента

- В столице за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.