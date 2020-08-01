РИАМО - 1 авг. В Московской области отменили доставку россиян, прибывающих из-за рубежа, до места их проживания и помещения на карантин или режим самоизоляции и обеспечение данных режимов в обсерваторах, следует из постановления губернатора региона, размещенного на сайте правительства Московской области.

Согласно документу утратили силу пункты об обеспечении проживания прибывающих из-за границы в условиях обсерватора, если нет возможности доставить их до дома или места самоизоляции.

Также теперь министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона, министерство здравоохранения Подмосковья не будут доставлять людей, прибывших из-за рубежа, до места их проживания и помещения на карантин или режим самоизоляции.

Все эти меры вводились в рамках борьбы с распространением коронавируса. На сегодняшний день ситуация с Covid-19 улучшилась. В регионе поэтапно снимают введенные ранее ограничения.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 149 случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано более 63,5 тысяч случаев инфицирования.

- Еще 173 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе выздоровели свыше 46,8 тысячи пациентов.

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.