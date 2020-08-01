РИАМО - 1 авг. Подмосковные работодатели должны обеспечить информирование работников, которые планируют выехать из России, о заполнении анкеты и проведении теста на коронавирус по возвращении в страну, следует из постановления губернатора региона, размещенного на сайте правительства Московской области.

«Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости: заполнения на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс)», - говорится в сообщении.

Также работодатели должны информировать своих сотрудников о проведении лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну и размещении результатов данного теста на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Также те, кто прибыл в страну из-за границы, при выявлении любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия должны обращаться за медпомощью по месту жительства или пребывания.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 149 случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано более 63,5 тысяч случаев инфицирования.

- Еще 173 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе выздоровели свыше 46,8 тысячи пациентов.

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.