РИАМО - 1 авг. Все жители Московской области, которые прибывают из-за границы, должны разместить результаты своих тестов на коронавирусную инфекцию на Едином портале государственных и муниципальных услуг, следует из постановления губернатора региона, размещенного на сайте правительства Подмосковья.

«Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации, в течение трех календарных дней со дня прибытия <…> пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования <…> на Едином портале государственных и муниципальных услуг», - говорится в документе.

Для размещения информации о результатах теста на коронавирус на портале госуслуг следует заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Также при выявлении любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия на территорию страны сразу же нужно обращаться за медпомощью по месту жительства или пребывания. Также заболевшим не нужно посещать медицинские организации.

Всем, кто прибыл из-за рубежа и почувствовал ухудшение здоровья, следует сообщать данные о своем прибытии в Россию.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 149 случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано более 63,5 тысяч случаев инфицирования.

- Еще 173 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе выздоровели свыше 46,8 тысячи пациентов.

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.