РИАМО - 1 авг. Нападающий московского футбольного клуба «Чертаново» Сергей Пиняев стал самым молодым дебютантом в истории турнира Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ), сообщает Газета.ru.

В субботу ФК «Чертаново» уступил в игре со столичным клубом «Спартак-2», итоговый счет матча - 1:2.

«Пиняев вышел на замену в возрасте 15 лет 8 месяцев и 30 дней. Форвард отметился голевой передачей», - говорится в сообщении.

Два года назад Пиняев был на стажировке в английском ФК «Манчестер Юнайтед». Нападающий сыграл за юношескую команду «красных дьяволов» в выставочном матче, игра проходила с клубом «Бари» (Италия).