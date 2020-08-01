РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В деревне Булатово городского округа Подольск открыли новую детскую площадку и устроили концерт, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«1 августа в деревне Булатово состоялось торжественное открытие новой детской площадки. С приветственным словом на открытии перед жителями деревни выступил первый заместитель главы администрации городского округа Подольск Владислав Лукьяненко», - говорится в сообщении.

В концертной программе приняли участие творческие коллективы культурно-просветительского центра «Дубровицы». В том числе солистки театра эстрадной песни «Радуга звезд» Екатерина Савченко и Елизавета Спришевская, воспитанник образцового коллектива «Студия художественного слова «Послушайте!» Андрей Снурницын.

В конце праздника детям вручили сладкие подарки, а потом ребята запечатлели свои эмоции на асфальте с помощью мелков.