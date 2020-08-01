РИАМО - 1 авг. Во флагманских центрах госуслуг «Мои документы» в Москве снова открылись кабинеты «Мое здоровье», где горожане могут сделать экспресс-тест на содержание глюкозы и холестерина в крови, а также измерить давление, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Там (в кабинетах «Мое здоровье» - ред.) можно проверить состояние сердца, сосудов, легких, задать вопросы по питанию. Все это - пока ожидаете оформления документов в МФЦ или в любое свободное время», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что каждая программа включает экспресс-исследование крови на содержание глюкозы и холестерина, измерение давления и других показателей. Остальные тесты проводятся в зависимости от профиля программы.

«Скажем, по программе «Здоровое сердце» медики проверят состояние сердца с использованием кардиовизора, а по программе «Здоровые легкие» можно пройти обследование на спирографе», - уточнил Собянин.

В Москве продолжают снимать и ослаблять ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. С субботы могут открыться кинотеатры, театры и концертные залы. В столице также возобновили занятия на открытом воздухе в рамках проекта «Московское долголетие».