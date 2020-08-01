РИАМО - 1 авг. Движение по внешней стороне на 18-м километре МКАД восстановили после перемещения с проезжей части машин, попавших в аварию, сообщается в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На МКАД в районе Балашихи произошло ДТП с участием пяти машин. Внешние полосы на 18-м километре кольцевой трассы были полностью перекрыты для перемещения поврежеденных автомобилей.

«Аварийные авто переместили на обочину. Движение восстановлено», - говорится в сообщении.