РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 авг. Органы администрации Домодедова с понедельника начинают принимать граждан по предварительной записи, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«С 3 августа 2020 года личный прием граждан органами администрации будет осуществляться по предварительной записи. Единый день приема - понедельник», - говорится в сообщении.

Во вложении под постом (https://vk.com/wall-108687964_19249) в соцсети «ВКонтакте» можно ознакомиться с графиками приема граждан главой Домодедова, а также заместителями главы администрации и органами администрации городского округа. Там же указаны телефоны для записи.