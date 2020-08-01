РИАМО - 1 авг. Пять машин столкнулись на Московской кольцевой автодороге в районе подмосковного городского округа Балашиха, движение транспорта на данном участке затруднено, сообщается в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На 18-м километре МКАД (в районе Балашихи) ДТП с пятью машинами в левом и среднем рядах», - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта по внешней стороне кольцевой трассы затруднено на протяжении 2 километров. Детали произошедшей аварии выясняются.