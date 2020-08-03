РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием откроются на базе школ Подольска в понедельник, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске с 3 августа на базе 34 образовательных организаций будут открыты городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Дневные лагеря разместятся в лицее №5, гимназии №7, школах №№ 3, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35», - говорится в сообщении.

Лагеря откроют в микрорайоне Климовск: в школе №1, в лицее, в гимназии имени Подольских курсантов и в помещении Дома детского творчества «Контакт»; в микрорайоне Львовский: в лицее №1 поселка Львовский, школе №4. Также лагеря откроют в школе в поселке МИС, Быковской, Дубровицкой, Сынковской, Толбинской, Федюковской школах.

Продолжительность смены составит 21 день, наполняемость отрядов - 12 человек. При организации работы в условиях сохранения рисков распространения Covid-19 в лагерях будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.