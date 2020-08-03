РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Выставку работ фотографа Владимира Сошникова откроют в Красногорске в понедельник, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«С 3 августа во Дворце культуры «Подмосковье» открывается персональная фотовыставка Владимира Сошникова. Выставка продлится до 23 августа включительно», – говорится в сообщении.

Сошников – потомственный фотограф. В Красногорске он организовал бесплатную фотошколу, где сам ведет занятия.

Посмотреть работы местного фотографа можно бесплатно в выставочном зале на первом этаже ДК. Адрес: Красногорск, улица Ленина, дом №3.