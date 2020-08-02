РИАМО – 2 авг. В воскресенье на ВДНХ стартует третий сезон проекта «Музыка на крыше», живые музыкальные выступления будут проходить на крыше павильона «Рабочий и колхозница», говорится в сообщении пресс-службы Выставки.

«Новый сезон проекта «Музыка на крыше» продлится до 13 сентября. На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям», – сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Группа Sirotkin откроет сезон концертов на крыше павильона «Рабочий и колхозница» в 20:00. Sirotkin сыграет композиции в стилях джаз, рок и инди-рок.

Зрители смогут насладиться не только хорошей музыкой, но и живописным видом на ВДНХ. В целях безопасности слушатели будут располагаться на дистанции друг от друга. На лестнице павильона «Рабочий и колхозница» обязательно наличие маски и перчаток.

Реализация проекта «Музыка на крыше» началась на ВДНХ летом 2018 года. Концерты быстро снискали популярность у москвичей.