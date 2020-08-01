РИАМО - 1 авг. Представители Мурманской области приехали в Подмосковье для ознакомления с принципами работы областного Центра управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Делегация прибыла в Подмосковье во главе с первым заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Демченко. Гости посетили профильные блоки ЦУРа - «Медицина», «ЖКХ», «Дороги и транспорт», «Национальные проекты». Об основных принципах работы ЦУРа и о результатах его внедрения в регионе рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Он представил гостям концепцию центра «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем», которая позволяет выявлять точки напряженности в регионе, в динамике отслеживать результаты отработки жалоб жителей и не допускать появления подобных проблем в будущем», - говорится в сообщении.

Центр управления регионом создан в Московской области в 2019 году. ЦУР обеспечивает оперативное взаимодействие между министерствами и ведомствами, при этом он исключает дополнительные бюрократические ступени и помогает оперативно решать проблемы жителей. С момента внедрения ЦУРа количество жалоб в Подмосковье уменьшилось более чем в два раза.

В январе 2020 года подмосковный ЦУР посетил президент России Владимир Путин. По итогам визита глава государства распорядился тиражировать опыт Московской области и создать подобные центры во всех субъектах РФ.