РИАМО - 2 авг. Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в центре Москвы в воскресенье, в связи с этим в городе будут действовать ограничения.

Так, выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт из-за проведения мероприятия на Красной площади.

В связи с проведением праздника будет ограничено движение транспорта на участке улицы Ильинки от Биржевой до Красной площади. Полное перекрытие будет действовать с 06:00 до 16:00. В это же время движение полностью перекроют на площади Васильевский спуск.

Кроме того, до 16:00 запрещена парковка на участке улицы Ильинки от Новой до Красной площади.

Парк Горького и ВДНХ устраивать массовое празднование 90-летия Воздушно-десантных войск России не будут.

Во второй день августа отмечается день пророка Илии, или Ильин день. В России пророк Илия является покровителем Воздушно-десантных войск. В 2020 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет.