РИАМО - 2 авг. Спортивный забег «Волоколамский рубеж» состоится в Подмосковье в воскресенье, на мероприятии ожидается около 1,5 тысяч человек.

Участникам забега предстоит преодолеть несколько этапов и дистанций – 1,5 километра, 5, 10 километров и 21 километр.

Мероприятие организуют с учетом требований Роспотребнадзора. На входе в стартовый городок участникам проведут термометрию. Также всем бегунам предоставят средства индивидуальной защиты.

В связи с проведением забега с 08:00 до 14:00 будет перекрыто движение автотранспорта по маршруту Дубосеково - Нелидово – Волоколамск.

Проезд от платформы Дубосеково в сторону Москвы возможен через деревню Таболово, а проезд из Волоколамска в Москву возможен через Новорижское шоссе.