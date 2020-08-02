РИАМО - 2 авг. В воскресенье в столице состоится Московский полумарафон – крупнейший в России забег на 21,1 километра.

Спортивный праздник планировали провести в Москве 31 мая, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отложить.

Участники забега стартуют и финишируют в «Лужниках». Им предстоит пробежать по центральным набережным столицы - Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской.

В связи с проведением Московского полумарафона в центре столицы будет ограничено движение. Ограничения движения транспортных средств по маршруту следования бегунов введут в 06:30 и будут снимать по мере продвижения колонны спортсменов. Кроме того, на участках маршрута ограничено парковочное пространство.

Обеспечивать порядок и безопасность на полумарафоне будут свыше 1,7 тысячи человек - полицейские, росгвардейцы, дружинники, сотрудники ЧОП.