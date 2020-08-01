На 98-м километре МКАД произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибло три человека.
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На 98-м километре МКАД произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибло три человека.
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