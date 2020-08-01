РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В подмосковном Подольске в микрорайоне Красная Горка в субботу вечером загорелся частный дом, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«1 августа в 17:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Подольск, проспект Ленина, дом №52. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек.