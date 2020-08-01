РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске со 2 августа возобновляют концерты духового оркестра по воскресеньям, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Возобновляем по воскресеньям концерты духового оркестра. Первый пройдет 2 августа. Ждем всех желающих на танцевальной веранде с 17:00 до 19:00», - говорится в сообщении.

Также 2 августа в 11:00 начнется праздничный концерт, посвященный Дню ВДВ России. В 2020 году отметят 90-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск. Гостей ждет торжественная часть и выступление творческих коллективов Подольска.

С 10:00 до 12:00 инструктор проведет занятие йогой на лужайке возле памятника Талалихину, занятие бесплатное. С собой нужно взять коврик, воду и хорошее настроение.

Бесплатные занятия английским языком пройдут с 13:30 до 14:30 для детей, с 15:00 до 16:00 для взрослых и подростков старше 16 лет. Желающие встречаются на лужайке возле памятника Талалихину.

Мастер-класс и аквагрим от студии «Мастерим» проведут с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13:00-13:30) на балюстраде возле танцевальной веранды, стоимость 350 рублей.

Бесплатный мастер-класс по макияжу пройдет с 12:00 до 14:00 на баллюстраде. Занятия практические.

Зажигательная зумба начнется в 19:00 на танцевальной веранде, занятие бесплатное. На него нужно одеться удобно и взять воду, возможно, полотенце (жарко).

Также можно покататься на лошади и пони по парку с 11:00 до 19:00.

Открыты веранды летних кафе, где готовят шашлыки, овощи на гриле и легкие салаты. «Кофейня в парке» ждет своих гостей с 11:00 до 20:00. Есть кафе со сладкой ватой, кукурузой, мороженым, хот-догами, сладостями, чаем и кофе.

Можно поиграть в лазертаг и покататься на электромобилях с 11:00 до 21:00, посетить интерактивный аттракцион 5D кинотеатр, а также тир и прокат детских машинок.