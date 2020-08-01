РИАМО - 1 авг. Кашель при коронавирусной инфекции отличается особыми интонациями, его нельзя перепутать с кашлем, вызванным другими заболеваниями, сообщил главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Сегодня ковидный кашель ни с чем не перепутаю. Научился различать. Разговаривал в апреле-мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией, и слышал на другом конце характерное кхе-кхе. У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные», - сказал Проценко в интервью «Российской газете».

Он добавил, что при коронавирусе есть чувство непроходящего першения в горле.

Главврач также рассказал, как работал в своем кабинете, будучи самоизолированным из-за заражения Covid-19.

Проценко пояснил, что в клинике использовали «шлем реаниматолога», с помощью которого можно проводить консультации на расстоянии. В шлем встроена камера и микрофон, устройство надевается на голову врача.

«Шлем соединяется с Wi-Fi и по закрытому каналу передает сигнал сразу на планшет. Я могу виртуально оказаться рядом с любым больным, с самым тяжелым. Эту систему мы оперативно запустили и в других больницах Москвы, вели дистанционные консультации», - сказал Проценко.

Он добавил, что в 40-й больнице коронавирусной инфекцией переболели 18% медработников. За время пандемии через клинику в Коммунарке прошли около 4,5 тысяч пациентов.

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1 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 149 случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано более 63,5 тысяч случаев инфицирования.

- Еще 173 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе выздоровели свыше 46,8 тысячи пациентов.

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.