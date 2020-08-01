РИАМО - 1 авг. Ежегодный праздник «Первый сноп» прошел в подмосковных Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Начало жатвы - одно из самых важных и ответственных событий для нашего сельскохозяйственного округа. Первый сноп является символом нового урожая, который обещает быть богатым», - говорится в сообщении.

В рамках праздника прошло чествование лучших работников муниципального агропромышленного комплекса.

В 2020 году на территории Московской области планируется собрать 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. На уборке урожая в регионе будут работать около 450 комбайнов.