РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 авг. В парке «Елочки» в Домодедове в воскресенье пройдет бесплатный урок катания на роликах для детей от 4 до 12 лет, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Второго августа в парке «Елочки» Федерация роллер-спорта города Домодедово проведет бесплатный открытый урок на роликах для детей от 4 до 12 лет, родители также могут принять участие в занятии, взяв с собой роликовые коньки», - говорится в сообщении.

Занятие начнется в 18:00 на площадке у пруда. Для участия необходима полная экипировка: наколенники, налокотники, защита на кисть, также детям от 4 до 8 лет обязательно наличие шлема.

На уроке объяснят технику безопасности, правила падения и использования защиты, научат основам движения вперед, способам торможения, поворотам, в том числе с набором скорости, а также различным балансовым упражнениям для развития координации.