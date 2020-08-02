РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Автомобильное движение через железнодорожный переезд на перегоне Гривно - Львовская в Подольске временно приостановили в ночь на воскресенье, сообщается на сайте администрации округа.

«С 22:00 1 августа до 6:00 2 августа планируется проведение работ по ремонту путей на железнодорожном переезде на участке 54-й километр Московско-Курской дистанции пути перегона Гривно - Львовская. Выбирайте пути объезда заранее!» - говорится в сообщении.

В указанный период ограничено движение транспорта по автодороге А-107 «Московское малое кольцо» через железнодорожный переезд на 54-м километре перегона Гривно - Львовская.