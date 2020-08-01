РИАМО - 1 авг. В городском округе Красногорск столкнулись четыре автомобиля, в результате дорожной аварии погиб один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 13:30 поступило сообщение, что на 21 километре Волоколамского шоссе, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погиб один человек», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что специалисты уже закончили работу на месте инцидента, в настоящее время дорогу расчистили от поврежденной техники.