РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В субботу в подмосковном Подольске на улице 50 лет ВЛКСМ открылся бесплатный пункт приема крупногабаритных отходов «Мегабак», в нем начали дежурить волонтеры, сообщается на сайте администрации округа.

Пункт бесплатного приема крупногабаритных отходов «Мегабак» открылся на улице 50 лет ВЛКСМ, дом №17Б. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00. Проект — часть системы по раздельному сбору мусора в Подмосковье. Жители смогут сдать на вторичную переработку бытовую технику, старую мебель, текстиль, стекло, металл.

«Думаю, что данный проект будет востребован, потому что появилась возможность оставлять крупногабаритные отходы не на мусорной площадке, создавая навалы, а сдавать в пункт «Мегабак» для отправки на вторичную переработку. Пока мы открыли первую площадку. Если будет необходимость в дополнительных пунктах приема, проведем голосование и вместе с жителями выберем места для их оборудования», — сказал первый заместитель главы администрации городского округа Владислав Лукьяненко.

Более 20 волонтеров будут информировать жителей о правилах сортировки отходов и их дальнейшей судьбе. Участвовать в акции они будут в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00, а со среды по пятницу — с 16:00 до 20:00. На площадке установили три контейнера объемом по восемь кубометров и два однокубовых бака. Есть емкость для сбора отработанных батареек. Что и в какой контейнер класть, подскажут волонтеры.

Первые жители появились на площадке уже в день ее открытия, им вручили брендированные сувениры. Отходы будут вывозить по мере заполнения контейнеров, договоры заключили с несколькими подрядными организациями.

«Все знают, что с 2019 года многие виды отходов запрещены к захоронению на полигонах. Мы даем вторую жизнь отработанной технике, то есть все что к нам попадает, мы перерабатываем, и часть уходит на производство нового оборудования», — добавила представитель Фонда рационального природопользования Юлия Четверикова.

Проект стартовал на территории 11 округов — Балашихи, Домодедова, Истры, Королева, Красногорска, Люберец, Мытищ, Одинцовского, Подольска, Реутова и Сергиево-Посадского. Площадки для сдачи мусора станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области.